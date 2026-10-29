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Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
7,7 т.
Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото
Мэр Киева вручил награды работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды от столицы работникам социальной сферы Киева по случаю профессионального праздника, который они будут отмечать 1 ноября.

О событии он сообщил в своем Telegram.

"В городе в социальной сфере работают более 6,5 тыс. человек. Они поддерживают пожилых людей, людей с инвалидностью, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и их семьи, заботятся о детях, оставшихся без родительской опеки. Сейчас более 80 тыс. киевлян находятся под постоянным социальным сопровождением", – отметил мэр Киева.

Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева вручил награды работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

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Кличко отметил, что полномасштабная война значительно увеличила нагрузку на соцслужбы. Один из вызовов, к которому город готовится сегодня, – помощь людям в случае длительных перебоев с теплом и электроэнергией.

Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева вручил награды работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева вручил награды работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Прошлой зимой именно соцработники были одним из основных звеньев коммуникации с людьми, нуждавшимися в поддержке. Они помогали организовывать временное перемещение, доставляли гуманитарную помощь. Обеспечивали уход на дому и сопровождали тех, кому было сложно справиться самостоятельно", – рассказал мэр.

Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева вручил награды работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко добавил, что работа соцработников часто выходит за пределы рабочего дня. Они должны реагировать на потребности человека, искать решения, поддерживать в кризисных ситуациях и одновременно заботиться о собственных семьях, которые также живут в условиях войны.

Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева вручил отличия работникам социальной сферы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Сегодня помощь нужна многим киевлянам, а специалистов в соцсфере не хватает. Поэтому особенно важно поддерживать людей, которые взяли на себя эту миссию. И создавать условия, чтобы они продолжали работать", – отметил глава столицы.

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