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Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 2,0 т.
Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото
Мэр Киева вручил награды от столицы – медали «Честь. Слава. Государство» киевлянам-защитникам
Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Накануне Дня защитников и защитниц Украины мэр Киева Виталий Кличко вручил награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство" киевлянам-защитникам.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Уже 13-й год наши военные противостоят агрессии россиян. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. Украинцы сражаются за свое свободное и независимое государство. Как бы сложно ни было, мы не сдаемся", – отметил Кличко.

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

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По словам главы столицы, около 200 000 киевлян служат в Силах безопасности и обороны Украины. Они оставили свои дома, работу, привычную жизнь и встали на защиту государства.

"Киев делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала этого года от общины столицы на фронт передали более 52 000 БПЛА различных типов, системы РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другое необходимое оборудование", – отметил Кличко.

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Он добавил, что Киев развивает и систему поддержки ветеранов и их семей – от материальной помощи, реабилитации и психологической поддержки до юридических консультаций, содействия трудоустройству и профессионального обучения.

"Важной частью этой системы является "Киев Милитари Хаб" – место, где военные, ветераны и их семьи могут получить комплексное сопровождение и помощь по различным вопросам", – отметил Виталий Кличко.

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Источник: пресслужба Віталія Кличка

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