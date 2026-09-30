Кличко наградил столичных воинов накануне Дня защитников. Фото

Накануне Дня защитников и защитниц Украины мэр Киева Виталий Кличко вручил награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство" киевлянам-защитникам.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Уже 13-й год наши военные противостоят агрессии россиян. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. Украинцы сражаются за свое свободное и независимое государство. Как бы сложно ни было, мы не сдаемся", – отметил Кличко.

По словам главы столицы, около 200 000 киевлян служат в Силах безопасности и обороны Украины. Они оставили свои дома, работу, привычную жизнь и встали на защиту государства.

"Киев делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала этого года от общины столицы на фронт передали более 52 000 БПЛА различных типов, системы РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другое необходимое оборудование", – отметил Кличко.

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Он добавил, что Киев развивает и систему поддержки ветеранов и их семей – от материальной помощи, реабилитации и психологической поддержки до юридических консультаций, содействия трудоустройству и профессионального обучения.

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"Важной частью этой системы является "Киев Милитари Хаб" – место, где военные, ветераны и их семьи могут получить комплексное сопровождение и помощь по различным вопросам", – отметил Виталий Кличко.

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