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Для Киева разблокировали платежи по части проектов Плана энергетической устойчивости

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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Для Киева разблокировали платежи по части проектов Плана энергетической устойчивости
Государство разблокировало платежи по проектам Плана. Источник: Александр Хоменко / NurPhoto

В пятницу, 9 октября, государство разблокировало финансирование части проектов по обеспечению энергоустойчивости Киева. Замораживание платежей замедлило работы над проектами резервного теплоснабжения и энергообеспечения водоканала.

Об этом сообщила городская государственная администрация.

Замораживание платежей угрожало подготовке Киева к зиме

В КГГА отметили, что размораживание платежей является чрезвычайно важным шагом. Ведь блокировка финансирования негативно повлияла на темпы выполнения критически важных инфраструктурных проектов, которые должны были быть завершены до конца года.

Какие инфраструктурные объекты и мощности должны быть построены до конца года

Речь идет о резервном теплоснабжении, строительстве когенерационных станций, бесперебойном электроснабжении объектов водопроводного хозяйства.

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"Проекты были остановлены на этапе активной реализации, в частности транспортировки оборудования, которое производится за рубежом, и только при условии предварительного заказа", — говорится в сообщении.

На этот год в плане предусмотрено строительство 1600 МВт резервного теплоснабжения и 40 МВт резервного электроснабжения для объектов водоканала. Это десятки объектов, отметили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA,Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке регионов к зиме и одобрил план Киева. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определенных мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.

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