В четвер, 26 ноября, Киевсовет должен рассмотреть ряд важных решений, среди которых – изменения в бюджет столицы на 2026 год.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен рассмотреть изменения в бюджет столицы на 2026 год. А также изменения в программу социально-экономического развития Киева. Кроме того, мы должны принять изменения в программу гражданской защиты столицы. На этот год и два следующих. В них предусмотрены и средства районным государственным администрациям города на установку мобильных укрытий", – отметил глава столицы.

Кличко добавил, что запланировано также рассмотрение земельных вопросов, которые давно требуют решения.

"Решение о дополнительных выплатах работникам бригад экстренной медицинской помощи – за работу во время обстрелов и на местах вражеских атак – Киевсовет принял недавно. Столица первой в Украине ввела такие выплаты", – отметил Кличко.

Мэр сообщил, что 1 048 работников Центра экстренной медицины столицы получили первые доплаты.

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"И мы продолжим поддерживать наших медиков. В частности, тех, кто спасает жизнь и здоровье киевлян, рискуя собственной жизнью. Отмечу, что город выделил также средства, и уже проходят процедуры закупки зимней одежды для работников экстренной медицины Киева. Медики выезжают на места поражений, спасают людей и нередко сами оказываются под повторными обстрелами. Экстренная медпомощь сегодня является одной из ключевых спасательных служб столицы", – отметил Кличко.

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Он добавил, что также Киевсовет должен рассмотреть вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" семи людям: двоим из них – посмертно, а также впервые присвоить награду "Почетный защитник города Киева", которую учредили недавно. Ее получат пятеро защитников столицы: двое из них – посмертно.