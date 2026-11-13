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Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
3,4 т.
Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото
Владислав Савицкий. Вечная память и слава Герою

В Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Савицкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Владислав Савицкий (1993 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 7 октября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кондратовка Сумского района Сумской области.

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Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото

Владислав Савицкий. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/27337

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

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