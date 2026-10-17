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"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 8,5 т.
"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео
В Киеве состоялась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Facebook/Павел Розенко

В Киеве прошла акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко, которая, по оценке бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, не собрала ожидаемого количества участников. В то же время на место проведения митинга пришли и сторонники мэра, которые выступили против его отстранения от должности.

Об этом Розенко сообщил в Facebook. По его подсчетам, на акцию против Кличко пришло около 100–150 человек, не считая журналистов и правоохранителей. О ходе митинга и позиции сторонников мэра также рассказало издание NV.

Розенко заявил о провале митинга

Бывший вице-премьер-министр раскритиковал организацию акции и заявил, что, несмотря на активное распространение призывов к протесту в информационном пространстве, митинг с требованием отставки Кличко не получил значительной поддержки.

''С приезжими гастролерами разберемся'': в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео

Митинг против Виталия Кличко. Источник: Facebook/Павел Розенко

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Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!
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Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!

По его словам, вопрос о том, кто должен возглавить столицу, должны решать сами киевляне во время выборов.

"100–150 человек (остальные — журналисты и сотрудники правоохранительных органов) не будут нам рассказывать, как нужно "немедленно сместить" избранного нами мэра. Будут выборы, без вас, "залетных" гастролеров, разберемся, кто у нас будет мэром!" — написал Розенко.

''С приезжими гастролерами разберемся'': в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео

Митинг против Виталия Кличко. Источник: Facebook/Павел Розенко

На акцию пришли и сторонники Кличко

На митинге также присутствовали около десяти человек, которые выступали против требований организаторов протеста. Они держали плакаты в поддержку Виталия Кличко и с критикой президента Владимира Зеленского и Офиса президента.

''С приезжими гастролерами разберемся'': в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео

Митинг против Виталия Кличко. Источник: Facebook/Павел Розенко

Часть участников акции отказалась общаться с журналистами и объяснять свои мотивы. В то же время одна из женщин заявила, что довольна работой мэра столицы, а сам протест считает подставным.

"Ракеты летят, а мусоровоз работает", — отметила участница, объясняя свою поддержку городского головы.

Другая сторонница Кличко вступала в споры с участниками акции и требовала от организаторов митинга освободить защитников Мариуполя. В какой-то момент из-за конфликтов пришлось вызвать полицию для наведения порядка.

''С приезжими гастролерами разберемся'': в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео

Митинг против Виталия Кличко. Источник: Facebook/Павел Розенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о комплексных планах обеспечения устойчивости регионов. Мэру Киева Виталию Кличко отдельно сообщили о личной ответственности за подготовку столицы и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.

Как писал OBOZ.UA, Виталий Кличко предупредил киевлян о сложной зиме на фоне усиления российских обстрелов. Мэр посоветовал горожанам, у которых есть такая возможность, рассмотреть вариант временного переезда к родственникам или друзьям за пределы столицы.

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