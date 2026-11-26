26 ноября Киевский городской совет присвоил командующему группировкой войск "Центр" и командиру Третьего армейского корпуса бригадному генералу Андрею Белецкому звание "Почетный гражданин города Киева". Решение большинством голосов приняли депутаты на пленарном заседании V сессии горсовета IX созыва в знак признания его вклада в оборону столицы в 2022 году.

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"За" проголосовали 89 депутатов из 90 присутствующих. Об этом сообщил Киевский городской совет.

В первые часы полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Андрей Белецкий стал одним из инициаторов создания сети добровольческих отрядов для защиты Киева. Ядром защитников стали ветераны "Азова", которые воевали в составе территориальной обороны "Азов" и Сил специальных операций "Движение сопротивления".

В Киевсовете при принятии решения отметили, что Андрей Белецкий в критический момент взял на себя ответственность за оборону Киева. Под его руководством были сформированы подразделения, которые встали на защиту непосредственных подступов к городу, сдерживали врага на ключевых направлениях.

В условиях нехватки оружия и боеприпасов бойцы сорвали высадку российского десанта в Василькове, вели бой в окружении и зачищали Ворзель, а также не позволили противнику прорваться к столице через Мощун. На левобережье – вблизи Скибина, Лукьяновки, Великой Дымерки и Зори – добровольцы разгромили вражеские танковые колонны и сорвали обход Киева. Подразделения также участвовали в боях за Ирпень, Бучу, Горенку, Бородянку и Ясногородку.

Именно в боях за Киевскую область сформировалось подразделение, которое впоследствии стало Третьей отдельной штурмовой бригадой, а сегодня – Третьим армейским корпусом.