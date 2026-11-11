Ему было всего 27: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Дмитрий Денисенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и. о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

Болезненная утрата

"Домой, в родной Ирпень, на щите вернулся 27-летний матрос Дмитрий Денисенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 декабря 1998 года в Ирпене. Учился в Ирпенской школе №1 художественного профиля имени А. С. Макаренко. В 2019 году Дмитрий окончил Киевский индустриальный колледж по специальности электромеханика. Во время учебы был старостой группы, а после выпуска начал работать по специальности. Позже работал пожарным в 7-й государственной пожарно-спасательной части Киева.

Дмитрий Денисенко. Вечная па... Источник: https://t.me/makeevaangela/4879 Развернуть

Начало полномасштабного вторжения Дмитрий встретил в оккупированной Буче. В апреле 2022 года присоединился к территориальной обороне города.

В 2025 году он женился. Позже принял военную присягу и начал службу в Военно-морских силах ВСУ на должности водителя-электрика. В 2026 году был переведен в воинскую часть А0216, где служил стрелком – помощником гранатометчика.

К сожалению, 18 октября 2026 года во время выполнения боевого задания возле села Орехуватка Донецкой области Герой погиб в результате удара вражеского дрона.

"Ему было всего 27 лет… У Дмитрия остались беременная жена, маленький сын, родители, братья и сестры. Впереди должна была быть целая жизнь: семейные праздники, детские улыбки, общие мечты и счастливые мгновения с самыми дорогими. Но война безжалостно оборвала его жизнь", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Курской области погиб военнослужащий из Бучанского района Киевской области Дмитро Черевко. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.