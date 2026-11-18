Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Василий Адаменко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Василий Адаменко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 14 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Белоцерковская община получила еще одно печальное известие – погиб наш земляк, старший солдат Василий Адаменко (1971 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был инспектором пограничной службы – пулеметчиком отделения инспекторов пограничной заставы отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 14 ноября 2026 года, выполняя боевое задание, в районе населенного пункта Хлебороб Шосткинского района Сумской области.

Василий Адаменко. Вечная пам... Источник: https://t.me/bmrada/27573 Развернуть

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.