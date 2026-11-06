Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виктор Онищук. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Забуянье Киевской области Виктор Онищук. Жизнь храброго украинца оборвалась 30 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"30 октября 2026 года, на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель села Забуянье, младший сержант Виктор Владимирович Онищук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 марта 1991 года в селе Забуянье в Макаровском районе. В 2014-2015 годах был участником АТО. В 2015 году – первый председатель Союза участников боевых действий Макаровского района.

Виктор Онищук. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/vadimtokar/13115

В феврале – марте 2022 года в рядах ДФТГ участвовал в обороне Макаровщины. В декабре 2022 года он встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины, служил водителем-оператором БПЛА. Герой с честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Андрей Бобров. Сердце мужественного воина остановилось 23 октября 2026 года.