В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина

Днем 2 ноября стало известно о временной приостановке движения поездов метро в Киеве. Ограничения затронули "зеленую" линию метрополитена.

Причиной приостановки движения стали значительные колебания напряжения от внешних центров питания. Об этом сообщили в КГГА.

Что известно

Днем в понедельник на "зеленой" линии метрополитена остановились поезда.

"Поезда на "зеленой" линии временно приостановили движение из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в Киеве обновили алгоритм движения поездов на "зеленой" линии метро во время "желтой" тревоги.

После этого Россия несколько раз атаковала Южный мост. В частности, удары по нему враг нанес 27 октября.

Тогда из-за серьезных ограничений движение по мосту перекрыли – в том числе движение поездов метрополитена по наземной части "зеленой" линии.

Автомобильное движение постепенно начали восстанавливать утром 30 октября: тогда открыли одну полосу с левого на правый берег для легкового транспорта. К вечеру автомобили пустили и по одной полосе в обратном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября в Киеве останавливали движение на "зеленой" ветке метро из-за падения подростка на пути.