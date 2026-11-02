В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина
У метро временно приостанови...
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Днем 2 ноября стало известно о временной приостановке движения поездов метро в Киеве. Ограничения затронули "зеленую" линию метрополитена.
Причиной приостановки движения стали значительные колебания напряжения от внешних центров питания. Об этом сообщили в КГГА.
Что известно
Днем в понедельник на "зеленой" линии метрополитена остановились поезда.
"Поезда на "зеленой" линии временно приостановили движение из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября в Киеве обновили алгоритм движения поездов на "зеленой" линии метро во время "желтой" тревоги.
После этого Россия несколько раз атаковала Южный мост. В частности, удары по нему враг нанес 27 октября.
Тогда из-за серьезных ограничений движение по мосту перекрыли – в том числе движение поездов метрополитена по наземной части "зеленой" линии.
Автомобильное движение постепенно начали восстанавливать утром 30 октября: тогда открыли одну полосу с левого на правый берег для легкового транспорта. К вечеру автомобили пустили и по одной полосе в обратном направлении.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября в Киеве останавливали движение на "зеленой" ветке метро из-за падения подростка на пути.
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