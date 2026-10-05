В Киеве задержан "работник НАБУ", который выманил $280 тыс. у предпринимателя. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, выманил у предпринимателя 280 тысяч долларов США. Не имея никакого отношения к бюро, он обещал потерпевшему, в частности, отменить налоговые начисления и урегулировать вопросы в судах.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Следствие установило, что 29-летний мужчина узнал о налоговых проверках предпринимателя и его жены, по результатам которых им начислили к уплате около 32 миллионов гривен. С потерпевшим фигуранта познакомил его отец, который долгое время поддерживал с предпринимателем дружеские отношения. Он заверил, что его сын занимает высокую должность в НАБУ и имеет связи, которые помогут решить эти вопросы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, злоумышленник представлялся сотрудником бюро, использовал юридическую терминологию, рассказывал о совещаниях с руководством и выполнении особых поручений. Встречи назначал вблизи здания НАБУ, а смену мест объяснял спецификой своей работы. При этом никакого служебного удостоверения потерпевшему не показывал. Как установили полицейские, в правоохранительных органах этот мужчина никогда не служил.

Полицейские задержали мошенн... Источник: НПУ Развернуть

Полицейские задержали мошенн... Источник: НПУ Развернуть

Получив первые 25 тысяч долларов и узнав об имуществе предпринимателя, подозреваемый начал придумывать поводы для дальнейших платежей. В частности, он убеждал, что налоговые проверки являются "заказом" влиятельных лиц, а Бюро экономической безопасности ведет в отношении потерпевшего уголовное дело. Якобы для противодействия этим лицам и прекращения уголовного преследования он каждый раз просил дополнительные средства.

Полицейские задержали мошенн... Источник: НПУ Развернуть

В общей сложности в период с сентября 2025 года по март 2026 года потерпевший передал "сотруднику НАБУ" 280 тысяч долларов. По данным следствия, полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленник выманил у пред... Источник: НПУ Развернуть

Злоумышленник выманил у пред... Источник: НПУ Развернуть

"Обещанной помощи в судебных делах предприниматель не получил. Документов о прекращении производства по делу подозреваемый также не предоставлял, хотя неоднократно уверял, что они у него есть. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. В Киеве правоохранители задержали мужчину во время получения 200 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении в мошенничестве", – уточнили в НПУ.

Кроме того, во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили документы, которые могут свидетельствовать о наличии других потерпевших. Эти сведения проверяются в рамках досудебного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ГБР задержали в Киеве адвоката, который вымогал деньги за "закрытие" уголовного дела. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 5 млн долларов США.