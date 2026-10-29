В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео

В Киеве водитель маршрутки долгое время оскорблял мать погибшего полицейского, потому что она пользуется правом на льготный проезд. Сын женщины отдал жизнь, защищая Украину от захватчиков.

Об этом сообщили в социальных сетях. На инцидент уже отреагировали столичные правоохранители.

Что известно

"Мать погибшего сына, который служил в полиции особого назначения, заявляет о систематических унижениях со стороны водителя маршрутки №179. По ее словам, мужчина каждое утро, около 6:55, выезжает от метро "Политехнический институт" и превращает обычную поездку на работу в очередной скандал", – говорится в сообщении.

Водитель маршрутки №179 в Ки... Источник: Соцсети Развернуть

Отмечается, что у киевлянки есть удостоверение члена семьи погибшего и она пользуется правом на льготный проезд. Однако, по ее словам, водитель маршрутки постоянно обращается к ней на "ты", насмехается над пассажирами-льготниками и обзывает их. Среди его реплик – "Первая?!", "Удостоверение? А диплом есть? Или диплом есть, а ума нет?!". Однажды, утверждает женщина, водитель даже заявил, что "Шахедов и ракет на всех хватит". Этот эпизод зафиксирован на видео.

Кроме того, по словам матери Героя, водитель отказывался останавливаться по ее просьбе на остановке "по требованию", хотя других пассажиров там высаживал.

Водитель маршрутки №179 в Ки... Источник: Соцсети Развернуть

Женщина также заявила о нарушении ПДД со стороны водителя маршрутки. По ее словам, мужчина ездит на высокой скорости и не обращает внимания на пешеходные переходы. На Лукьяновке он чуть не сбил военного, а 20 октября возле Областной больницы – ее коллегу. По словам заявительницы, свидетелями описанных ситуаций были четверо ее коллег, которые также пользуются этим маршрутом.

Реакция правоохранителей

На инцидент уже отреагировали в полиции Киева. Как отметили в пресс-службе, о конфликтной ситуации между пассажиркой и перевозчиком из-за пользования льготным проездом они узнали во время мониторинга социальных сетей.

Была установлена автор поста и опрошена. Женщина является матерью полицейского, погибшего на войне, и имеет соответствующее удостоверение, которое дает его владельцу возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Несмотря на это, по словам киевлянки, мужчина каждый раз выражал свое недовольство и всячески оскорблял ее.

На инцидент уже отреагировал... Источник: Полиция Киева Развернуть

"По данным правоохранителей, указанный водитель систематически нарушает правила дорожного движения, в частности превышает установленные ограничения скорости, покидает место ДТП, нарушает правила пользования ремнями безопасности, а также управляет маршрутным такси с техническими неисправностями", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам чего действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка. Кроме того, будет инициирована дополнительная проверка законности осуществления перевозок соответствующим перевозчиком, в частности соблюдения лицензионных условий и других требований законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева на Майдане Независимости мужчина высмеял Народный мемориал. Он смеялся, снимая себя на телефон, и требовал убрать флаги, установленные в память о погибших защитниках Украины.