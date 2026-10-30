В Киеве возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег, но есть ограничения. Все подробности

В пятницу, 30 октября, возобновляется движение автомобилей с левого на правый берег по Южному мосту в Киеве. Сначала запустят движение по одной полосе и только для легковых автомобилей.

Движение в обратном направлении пока останется закрытым, специалисты также ищут решение для возобновления работы метрополитена. Подробности сообщили в КГГА.

Движение по Южному мосту начали восстанавливать

В КМВА сообщили, что с 30 октября возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег.

Восстановление будет проходить постепенно. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и исключительно для транспортных средств весом до 10 тонн, в частности для легковых автомобилей.

"Соответствующее решение приняли по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым.

"На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно", – подчеркнули в КГГА.

Также сейчас специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

В КГГА призвали водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс. Из-за вражеских ударов был перекрыт Южный мост, образовались пробки.