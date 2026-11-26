В Киеве "сотрудники СБУ" выманили у женщины более 2,7 млн грн под предлогом проверки. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошеннической схеме. Злоумышленники выманили у женщины более 2,7 млн гривен для так называемой "проверки от СБУ".

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и городской прокуратуры. Задержанному сообщили о подозрении.

Что известно

Как установили правоохранители, злоумышленники позвонили 57-летней жительнице Соломенского района Киева, представились сотрудниками СБУ и рассказали, что в отношении нее якобы начато уголовное производство.

Во время разговора женщина рассказала аферистам, что у нее есть сбережения от продажи квартиры, однако они начали ставить под сомнение происхождение этих средств и убеждать ее в возможной связи со страной-агрессором.

"Чтобы подтвердить законность происхождения денег, женщину заставили согласиться передать их для проверки и декларирования в базе спецслужбы. При этом уверяли, что после соответствующих процедур все деньги вернут. Позже к потерпевшей прибыл мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы, которому киевлянка передала 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник получил от жен... Источник: Прокуратура Киева Развернуть

Злоумышленник получил от жен... Источник: Прокуратура Киева Развернуть

Полицейские установили личность "курьера" и задержали его – им оказался 26-летний киевлянин. Полученные более 2,7 миллиона гривен он перевел на криптокошелек.

Участником мошеннической схе... Источник: Прокуратура Киева Развернуть

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому грозит до 12... Источник: Полиция Киева Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, является участником мошеннической схемы. Злоумышленники запугали пенсионера "связью с врагом" и отобрали у него все деньги для так называемой "проверки".