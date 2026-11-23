В Киеве рецидивист обокрал новую знакомую сразу после свидания. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник познакомился с женщиной, а потом вынес из ее квартиры вещи, пока она спала.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Святошинского района, которая после совместного вечера с новым знакомым обнаружила пропажу своих вещей. Было установлено, что накануне на улице киевлянка познакомилась с мужчиной, который предложил продолжить общение за рюмкой спиртного.

"Женщина согласилась и пригласила его к себе домой. Однако, когда хозяйка заснула, гость решил не терять времени: прихватив ее мобильный телефон и верхнюю одежду, он сбежал из квартиры", – добавили в пресс-службе.

Рецидивист обокрал женщину с... Источник: Полиция Киева Развернуть

Рецидивист обокрал женщину с... Источник: Полиция Киева Развернуть

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника – им оказался ранее судимый за имущественные преступления 41-летний киевлянин. Во время обыска у него нашли и изъяли похищенное имущество и вскоре вернут его законной владелице.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

Подозреваемому грозит до вос... Источник: Полиция Киева Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник забрал из салона автомобиля рюкзак с деньгами и документами.