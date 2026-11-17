В Киеве после российской атаки частично открыли движение транспорта по Северному мосту: все подробности

В Киеве частично восстановили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Проезд организовали по крайней правой полосе на обоих проездах сооружения в обоих направлениях. При этом движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта остается полностью запрещенным.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, частичное восстановление движения стало возможным после обследования конструкций моста и получения рекомендаций специалистов ГП "Национальный институт развития инфраструктуры".

Как организовали движение по Северному мосту

Сейчас общественный и специальный транспорт может проезжать по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях.

Для этого полосы движения сместили ближе к тротуарной части. В частности, демонтировали барьерное ограждение и частично использовали пространство тротуара.

Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра, одновременно учитывая имеющиеся повреждения конструкций моста.

Как сообщили в КГГА, в частности через Северный мост в обоих направлениях, возобновлены автобусные маршруты №№ 21, 73, 101, 114.

Скриншот. Источник: КГГА

Какие ограничения продолжают действовать

Несмотря на частичное восстановление движения, проезд по Северному мосту остается ограниченным. Движение по сооружению для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта полностью запрещено.

Ограничения будут действовать с учетом технического состояния моста и рекомендаций специалистов по безопасной эксплуатации поврежденных конструкций.

Что известно о дальнейшем обследовании моста

В дальнейшем специалисты проведут детальное инструментальное обследование поврежденных конструкций Северного моста.

Его цель – уточнить, как повреждения повлияли на несущую способность сооружения, определить необходимые противоаварийные меры и подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ.

По результатам обследования должны определить дальнейшие шаги по восстановлению моста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 17 ноября, частично восстановили движение по Южному мосту. Транспорт может ехать с левого на правый берег, но с ограничением по весу.