В Киеве после российской атаки частично открыли движение транспорта по Северному мосту: все подробности
Северный мост частично откры...
Источник: rbc.ua
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В Киеве частично восстановили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Проезд организовали по крайней правой полосе на обоих проездах сооружения в обоих направлениях. При этом движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта остается полностью запрещенным.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, частичное восстановление движения стало возможным после обследования конструкций моста и получения рекомендаций специалистов ГП "Национальный институт развития инфраструктуры".
Как организовали движение по Северному мосту
Сейчас общественный и специальный транспорт может проезжать по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях.
Для этого полосы движения сместили ближе к тротуарной части. В частности, демонтировали барьерное ограждение и частично использовали пространство тротуара.
Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра, одновременно учитывая имеющиеся повреждения конструкций моста.
Как сообщили в КГГА, в частности через Северный мост в обоих направлениях, возобновлены автобусные маршруты №№ 21, 73, 101, 114.
Скриншот.
Источник: КГГА
Какие ограничения продолжают действовать
Несмотря на частичное восстановление движения, проезд по Северному мосту остается ограниченным. Движение по сооружению для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта полностью запрещено.
Ограничения будут действовать с учетом технического состояния моста и рекомендаций специалистов по безопасной эксплуатации поврежденных конструкций.
Что известно о дальнейшем обследовании моста
В дальнейшем специалисты проведут детальное инструментальное обследование поврежденных конструкций Северного моста.
Его цель – уточнить, как повреждения повлияли на несущую способность сооружения, определить необходимые противоаварийные меры и подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ.
По результатам обследования должны определить дальнейшие шаги по восстановлению моста.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 17 ноября, частично восстановили движение по Южному мосту. Транспорт может ехать с левого на правый берег, но с ограничением по весу.
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