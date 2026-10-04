В Киеве обновили алгоритм движения поездов на "зеленой" линии метро во время "желтой" тревоги: все подробности

В Киеве пересмотрели алгоритм движения на "зеленой" ветке метрополитена во время тревоги. При "желтом" уровне угрозы на наземном участке будут курсировать поезда, которые будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

А вот во время ракетных атак поезда "зеленой" ветки будут курсировать исключительно между подземными станциями. Подробности сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Во время "желтой" тревоги добраться до противоположного берега Киева можно будет на метро

В столице возобновляют движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро во время тревог "желтого" уровня, то есть при угрозе ударов с помощью дронов.

"Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях. С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют", – говорится в сообщении.

При объявленном желтом уровне угрозы поезда метрополитена будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

А вот в случае объявления красного уровня угрозы из-за ракетной атаки движение по наземному участку будет приостановлено.

Во время красного уровня угрозы поезда будут курсировать на участках:

"Сырец" – "Выдубичи";

"Осокорки" – "Червоный Хутор".

"Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и следовать указаниям сотрудников метро", – обратились к киевлянам и гостям города в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце сентября в столице было принято решение о приостановке движения поездов метрополитена на наземном участке "красной" линии во время воздушных тревог любого уровня. Дело в том, что наземная часть этой ветки имеет слишком большую протяженность, поэтому остановка поезда на открытом пространстве может создать угрозу для жизни пассажиров.

Наземная же часть "зеленой" ветки короче, хотя после ударов РФ по Южному мосту движение поездов приостановили и там – до получения заключения экспертов о техническом состоянии моста.