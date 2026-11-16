Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Ильиных. Фото

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военнослужащий из Фастова Киевской области Андрей Ильиных. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Фастовская община скорбит. 12 ноября 2026 года во время защиты Родины погиб младший сержант Ильиных Андрей Алексеевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 7 ноября 1980 года в Киеве. Окончил школу №255. В мирной жизни работал в службе охраны, позже создал семью в Фастове. С 2014-го по 2015 год он участвовал в Антитеррористической операции в составе Первой отдельной танковой бригады, где служил наводчиком танка.

Андрей Ильиных. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/fastivrada/34075

С первых часов полномасштабного вторжения Андрей снова встал на защиту Украины. В составе 72-й отдельной механизированной бригады продолжил службу на должности наводчика танка, позднее – оператора-радиотелефониста. Воин участвовал в освобождении населенных пунктов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Мощуна, Дымера. Защищал Украину на Донецком направлении – в Угледаре, Курахово, Марьинке, Бахмуте, а впоследствии – в Харьковской области, на Волчанском направлении.

Свой последний бой младший сержант Андрей Ильиных принял 12 ноября 2026 года в Харьковской области. Жизнь мужественного воина оборвалась в результате поражения вражеским FPV-дроном во время выполнения боевого задания.

"Андрей был замечательным сыном, любимым мужем, заботливым отцом, надежным братом и верным другом. Человеком с добрым сердцем и искренней душой. Он умел поддержать, помочь, утешить, найти нужные слова… В скорби остались мама Надежда Михайловна, сын Андрей, дочери Кира и Валерия, любимая Вера, сестра Надежда, племянник Максим, кумовья, друзья и побратимы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.