Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото
Александр Великий. Вечная па...
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На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Блиставица Киевской области Александр Великий. Жизнь храброго украинца оборвалась 6 сентября 2025 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальная весть
"Потеря в общине… На фронте погиб Александр Великий из села Блиставица", – говорится в сообщении.
Герой встал на защиту Украины еще в 2014 году – в течение 2014-2015 годов выполнял боевые задания в зоне АТО, в частности под Дебальцево.
Александр Великий. Вечная па...
Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5584
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После начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2025 года, он снова вернулся в ряды ВСУ. Служил водителем и добросовестно выполнял обязанности на Донецком направлении. 6 сентября 2025 года военный трагически погиб во время выполнения задания на Бахмутском направлении.
55-летний защитник считался пропавшим без вести с сентября 2025 года, и только сейчас, по результатам ДНК-экспертизы, его личность удалось установить.
"Без надежного плеча остались жена Анна и 6-летняя дочь Мария. Это большая потеря для всех нас", – добавил Федорук.
Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Бобров. Сердце мужественного воина остановилось 23 октября 2026 года.
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