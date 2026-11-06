Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Блиставица Киевской области Александр Великий. Жизнь храброго украинца оборвалась 6 сентября 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Потеря в общине… На фронте погиб Александр Великий из села Блиставица", – говорится в сообщении.

Герой встал на защиту Украины еще в 2014 году – в течение 2014-2015 годов выполнял боевые задания в зоне АТО, в частности под Дебальцево.

Александр Великий. Вечная па... Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5584 Развернуть

После начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2025 года, он снова вернулся в ряды ВСУ. Служил водителем и добросовестно выполнял обязанности на Донецком направлении. 6 сентября 2025 года военный трагически погиб во время выполнения задания на Бахмутском направлении.

55-летний защитник считался пропавшим без вести с сентября 2025 года, и только сейчас, по результатам ДНК-экспертизы, его личность удалось установить.

"Без надежного плеча остались жена Анна и 6-летняя дочь Мария. Это большая потеря для всех нас", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Бобров. Сердце мужественного воина остановилось 23 октября 2026 года.