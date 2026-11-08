Ученые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве частично возобновили движение по Северному мосту, который временно работал с ограничениями. Отныне им смогут пользоваться автобусы, а также легковые автомобили, однако доступность полос будет зависеть от направления движения.

Перед принятием решения ученые провели техническое обследование моста. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По результатам проверки специалисты дали разрешение на возобновление движения с временными ограничениями. В частности, для транспорта, который будет двигаться с левого на правый берег столицы, будет доступна только одна полоса. Ею сможет пользоваться исключительно пассажирский транспорт.

В то же время в направлении с правого на левый берег откроют две полосы. По ним разрешат движение пассажирскому транспорту и легковым автомобилям. Таким образом, по Северному мосту снова будут курсировать автобусы.

Кроме того, городские службы готовят изменения в организации движения по мосту Патона. В ближайшие дни там планируют ввести реверсивное движение, чтобы увеличить пропускную способность сооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, движение транспорта остановили в обоих направлениях.