На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Петра Горбатого. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Фастовского района Киевской области Петр Горбатый. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"На щите в родной дом возвращается Защитник Петр Горбатый, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", – говорится в сообщении.

Герой родился 11 августа 1983 года в селе Великие Гуляки. Здесь он начал учиться в школе, позже продолжил обучение в Згуровском и Таращанском интернатах, где получил неполное среднее образование. После учебы работал столяром, грузчиком, уборщиком, лесорубом. В 2020 году в Веприке Петр встретил свою будущую жену Анжелику. Вместе они создали семью, в которой родились трое детей.

Петр Горбатый. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/fastivrada/34154

Воин вступил в ряды ВСУ 21 августа 2024 года. Был стрелком-снайпером отделения морской пехоты. К сожалению, 23 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Петр Горбатый погиб. Долгое время считался пропавшим без вести.

"Для родных Петр был любящим мужем, заботливым отцом и человеком, на которого всегда можно было положиться. Добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь, он никогда не отказывал тем, кто в ней нуждался. В скорби остались жена Анжелика, дочь Мия, сыновья Захар, Матвей, Богдан и Святослав, брат Тарас, сестра Марина и дядя Александр", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.