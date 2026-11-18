На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Петра Горбатого. Фото
Петр Горбатый. Вечная память и слава Герою
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Фастовского района Киевской области Петр Горбатый. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 октября 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
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"На щите в родной дом возвращается Защитник Петр Горбатый, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", – говорится в сообщении.
Герой родился 11 августа 1983 года в селе Великие Гуляки. Здесь он начал учиться в школе, позже продолжил обучение в Згуровском и Таращанском интернатах, где получил неполное среднее образование. После учебы работал столяром, грузчиком, уборщиком, лесорубом. В 2020 году в Веприке Петр встретил свою будущую жену Анжелику. Вместе они создали семью, в которой родились трое детей.
Петр Горбатый. Вечная память и слава Герою.
Источник: https://t.me/fastivrada/34154
Воин вступил в ряды ВСУ 21 августа 2024 года. Был стрелком-снайпером отделения морской пехоты. К сожалению, 23 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Петр Горбатый погиб. Долгое время считался пропавшим без вести.
"Для родных Петр был любящим мужем, заботливым отцом и человеком, на которого всегда можно было положиться. Добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь, он никогда не отказывал тем, кто в ней нуждался. В скорби остались жена Анжелика, дочь Мия, сыновья Захар, Матвей, Богдан и Святослав, брат Тарас, сестра Марина и дядя Александр", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.
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