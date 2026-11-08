Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео

Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, движение транспорта остановили в обоих направлениях.

С тех пор на поврежденном объекте работают ремонтные бригады. Как выглядит мост спустя сутки после атаки – показали в The Kyiv Independent.

Как выглядит Северный мост после баллистической атаки

В Instagram-аккаунте The Kyiv Independent 8 ноября появилось видео с Северного моста, где продолжается ликвидация последствий баллистического удара.

Кадры с поврежденного моста снял американский фотожурналист и документальный фотограф Кристофер Очиконе. Он живет в Украине и документирует российско-украинскую войну с 2014 года.

После попадания нескольких российских ракет движение через мост перекрыто в обоих направлениях.

Повреждено дорожное покрытие, контактную троллейбусную сеть и линии электропередачи.

Сейчас на мосту работают сотрудники коммунальных служб и спецтехника.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг нанес удар по Киеву и области. Погиб мужчина, несколько человек пострадали, среди них – ребенок.

Кроме Северного моста, россияне повредили жилые дома в Соломенском и Шевченковском районах, на Оболони ударили по складскому помещению.

Также в результате ночной атаки врага были повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Это значительно осложнило ситуацию с энергоснабжением столицы, а также повлияло на работу систем тепло- и водоснабжения Киева.