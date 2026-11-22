Когда в Киеве вернут воду после атаки РФ: появилась официальная информация

Когда в Киеве вернут воду после атаки РФ.

Водоснабжение правобережной части Киева начинает постепенно стабилизироваться. Специалистам "Киевводоканала" удалось возобновить основные технологические процессы и наладить работу насосного оборудования на поврежденном объекте.

Благодаря усилиям коммунальных служб систему водоснабжения удалось запустить. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Киевводоканала".

Как восстанавливали систему

Для ликвидации последствий вражеского обстрела работники предприятия и аварийные бригады трудились непрерывно почти сутки, без смены дежурств. В "Киевводоканале" отмечают, что подача воды будет возобновляться поэтапно. Это связано со сложностью технологического процесса, который включает несколько обязательных этапов.

Сначала необходимо постепенное заполнение водопроводных сетей и резервуаров. Лишь затем последует выравнивание и восстановление нормативного давления в трубах.

Пока давление в сетях правого берега приходит в норму, вода начнет поступать в квартиры жителей столицы. Коммунальщики поблагодарили киевлян за терпение и заверили, что продолжают делать все возможное для скорейшего полноценного возвращения услуги.

Что известно о ситуации

Ситуация с водоснабжением после очередного ракетного обстрела оказалась получше на левом берегу. Там уже в течение суток 21 ноября жители столицы смогли воспользоваться городским водопроводом.

В то же время коммунальные службы предупреждали, что в связи с остановкой насосных станций давление воды в некоторых районах может быть понижено.

При этом крайне сложная ситуация с водой возникла на правом берегу. Жители Киева массово жаловались в сети на отсутствие водоснабжения. Также люди упрекали коммунальщиков в бездействии. При этом киевляне благодарят ремонтные службы за оперативную и тяжелую работу на местах, но жестко критикуют менеджмент "Киевводоканала" за ненадлежащую подготовку.

Жалобы киевлан на водоснабжение в Киеве. Источник: Скриншот

Напомним, в Киеве в субботу, 21 ноября, зафиксировали перебои с водоснабжением. Набрать питьевую воду при необходимости можно в бюветах.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие комбинированной атаки РФ в ночь на 20 ноября в столице погибли двое сотрудников "Киевводоканала". До последнего они делали все возможное, чтобы обеспечить горожан водой.