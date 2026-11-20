Кличко рассказал, как работают мосты Киева после российских атак. Подробности

В Киеве, по состоянию на пятницу, 20 ноября, продолжаются ограничения движения на некоторых мостах города, которые были повреждены в результате российских атак. В частности, на Северной эстакаде проезд разрешен только для общественного и специального транспорта.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время брифинга. Городские службы делали и будут делать все, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия атаки.

Что известно

"Днем восстановили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу. Движение в сторону левого берега утром было закрыто из-за повреждения сооружения в результате ударов баллистическими ракетами", – рассказал Кличко.

По словам мэра, также в результате атаки есть повреждения на Дарницком мосту – их степень на сооружениях специалисты сейчас исследуют.

Кроме того, снова произошло попадание и в часть Южного моста. На нем движениеосуществляется с регулируемым интервалом, разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.

Северный мост – разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Проезд по нему для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещен.

Как работают мосты Киева пос... Источник: КГГА Развернуть

"В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям (Киева. – Ред.) – без острой необходимости не выезжать на личном транспорте в город. И без необходимости – на общественном тоже. Рекомендую учреждениям и предприятиям всех форм собственности, где есть возможность, – временно ввести график дистанционной работы сотрудников", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, по состоянию на вторник, 17 ноября, восстановили движение общественного электротранспорта. Он не работал с 3 ноября из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.