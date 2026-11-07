Для павших и живых: в столичном ботсаду Гришко семьи погибших Героев высадили деревья. Подробности и фото

В Печерском районе Киева родственники павших Героев высадили деревья. Событие состоялось в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил территориальной обороны ВСУ. Вечная память и слава Героям!

Что известно

"Для павших и живых: в Национальном ботаническом саду имени М. Гришко НАН Украины родственники павших героев высадили деревья. Это было не привычное официозное мероприятие, а, скорее, семейная встреча. Председатель Союза ветеранов российско-украинской войны Деснянского района генерал-лейтенант Олег Нишпор говорит – их группа в вайбере так и называется – "Единая семья". Союз объединяет около 300 семей", – говорится в сообщении.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Среди тех, кто пришел посадить дерево, была Вита Клепак – жена погибшего военнослужащего 127 батальона 112 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Владимира Клепака. В память о муже она посадила грушу. Именно в этом ботсаду ее дочь часто гуляет с любимой собакой Владимира.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

По словам Виты, 59-летний Владимир, который был охотником, в начале полномасштабного вторжения вместе с сыном пошел в военкомат. Воин даже не советовался с семьей, когда вступал в территориальную оборону. Женщина рассказала, что это не обсуждалось, ведь все было понятно и без слов. К сожалению, без отца и дедушки остались трое детей, двое внуков.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботаническом сад... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботаническом сад... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботаническом сад... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Ирина Косарь, мама другого погибшего Героя, военнослужащего 207 батальона 241 отдельной бригады Сил ТрО ВС Украины Юрия "Меджика" Косаря, рассказала, что ее сын погиб в Донецкой области, но семья до сих пор не знает всех обстоятельств. Долгих 10 месяцев они ждали, искали и надеялись, но 30 сентября 2025 года, после очередного обмена телами, обнаружили совпадение ДНК.

Еще когда сына искали, Ирина посадила дома цветок и сказала: если этот цветок выживет, то сын вернется. Цветок прижился, разросся. А когда пришла весть о гибели Юрия, с растения опали все листья.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

"Если у нас не будет внуков, пусть это дерево пустит корни. Мы выбрали черемуху. Символ нежности, молодости, любви", – рассказала Ирина.

Стоит добавить, что в акции по приглашению семей погибших Героев также принял участие командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута. Он спросил, есть ли у семьи "Меджика" нерешенные вопросы.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

"Ирина Косарь попросила выяснить все обстоятельства гибели сына. Игорь Плахута сообщил ей, что несколько дней назад подписал представление к государственной награде для сына Ирины, и в документе подробно описаны все обстоятельства. Он предложил ей встретиться отдельно, а также пригласить на эту встречу представителей бригады и батальона", – добавили в пресс-службе.

В столичном ботсаду Гришко с... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

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