Где можно набрать воду в Киеве: электронная карта бюветов

В Киеве на правом берегу Днепра наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением после российских атак на объекты инфраструктуры. По состоянию на вечер 21 ноября в этой части столицы сохранялось пониженное давление в водопроводной сети, из-за чего жители могли оставаться без воды.

Об этом сообщили в Киевводоканале. Коммунальщики продолжают восстанавливать поврежденный объект, а жители столицы могут воспользоваться бюветами, расположение и доступность которых можно проверить на специальных электронных картах.

Что известно о проблемах с водоснабжением в Киеве

По информации Киевводоканала, после российских ударов по инфраструктуре специалисты предприятия работают над восстановлением водоснабжения правобережной части столицы. Основные усилия направлены на ремонт поврежденного объекта и налаживание его работы.

В компании объяснили, что восстановительные работы требуют времени, поскольку речь идет не только об устранении повреждений, но и о поэтапном восстановлении технологического процесса подачи воды.

Киевводоканал совместно с Кабинетом министров и городскими властями прорабатывает возможные способы скорейшего восстановления поврежденного объекта. Аварийные бригады работают непрерывно, чтобы стабилизировать водоснабжение и вернуть систему к обычному режиму.

Где набрать питьевую воду в Киеве: карта бюветов

На фоне перебоев с централизованным водоснабжением киевляне могут воспользоваться бюветными комплексами, часть которых способна работать даже при отсутствии электроэнергии.

В столице насчитывается более 170 бюветов, из которых более 150 имеют техническую возможность подключения к генераторам. Это позволяет обеспечивать жителей питьевой водой во время длительных отключений электроэнергии.

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в условиях перебоев с водоснабжением важно, чтобы жители города могли быстро найти ближайший доступный источник питьевой воды.

Для этого в приложении "Київ Цифровий" доступна интерактивная карта бюветов. Она позволяет посмотреть расположение комплексов и проверить их актуальный статус, в частности можно ли набрать воду в конкретном месте.

Кроме того, посмотреть расположение бюветов можно на официальном сайте коммунального предприятия "Київводфонд". Для этого создана отдельная электронная карта, на которой отмечены бюветные комплексы столицы.

Во время отключений электроэнергии сотрудники "Київводфонду" по поручению оперативного штаба доставляют генераторы и подключают их к бюветам. Ранее сообщалось, что 80 комплексов уже обеспечили автономным питанием.

При этом возможность подключения к генератору не означает, что каждый из таких бюветов работает во время конкретного отключения. Поэтому перед тем, как отправляться за водой, жителям рекомендуется проверить доступность выбранного комплекса через "Київ Цифровий".

Как проверяют качество воды в бюветах

За техническое обслуживание бюветных комплексов, их санитарное состояние и контроль качества питьевой воды отвечает коммунальное предприятие "Київводфонд".

Полный лабораторный анализ воды по 54 показателям проводят ежегодно, а радиационные показатели проверяют раз в три года. Кроме того, сокращенные исследования по 14 показателям проводят ежеквартально.

Производственный контроль по 12 показателям проводят ежемесячно или ежеквартально. Такие проверки позволяют контролировать соответствие воды установленным требованиям качества

Как писал OBOZ.UA, 21 ноября в пяти районах Киева возникли перебои с водоснабжением. Проблемы со снижением давления или временным отсутствием воды зафиксировали в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы.