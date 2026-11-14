Болезненная утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Дворский. Фото
Александр Дворский. Вечная п...
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На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Александр Дворский. Сердце храброго украинца остановилось 7 ноября 2026 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.
Болезненная утрата
"Прощаемся навсегда. Александр Дворский. Главный сержант батареи артиллерийской разведки, погиб 7 ноября 2026 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новорозовка Запорожской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – говорится в сообщении.
Александр Дворский. Вечная п...
Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/19613
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Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 14 ноября в 9:55 возле дома в городе Бровары, ул. Шолом-Алейхема, 63. Прощание на Майдане Свободы в Броварах начнется в 10:15. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).
Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Савицкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 октября 2026 года.
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