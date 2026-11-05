Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Бобров. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Андрей Бобров. Сердце мужественного воина остановилось 23 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Болезненная утрата

"Снова черная весть в громаде. Солдат Андрей Бобров, стрелок-номер расчета штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты штурмового батальона. Погиб 23 октября 2026 года, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ашурково Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Викторовича", – говорится в сообщении.

Андрей Бобров. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/19348

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 6 ноября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Виталий Зимовец. Жизнь храброго украинца оборвалась 11 августа 2025 года.