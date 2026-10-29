Уничтожили десятки вражеских дронов: в Минобороны показали кадры работы автоматизированных турелей в Киеве. Видео

В небе над Киевом автоматизированные турели за последний месяц уничтожили десятки вражеских беспилотников. Развитие таких систем ПВО началось еще в 2024 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Несмотря ни на что, граждан в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, по информации ведомства, только за последний месяц автоматизированные турели уничтожили десятки вражеских беспилотников над Киевом. Отмечается, что украинские разработки доказали свою эффективность – они способны противостоять воздушным угрозам на передовой, при защите городов и критической инфраструктуры.

Как уточнили в Минобороны, Brave1 начал развивать автоматизированные турели еще в 2024 году. Сейчас такие системы – не просто экспериментальные технологии, а неотъемлемая часть противовоздушной обороны. Турели уничтожили уже более 60 целей в рамках проекта "Частное ПВО".

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Также они стоят на вооружении Воздушных сил и прицельно ликвидируют вражеские угрозы, в частности реактивные "Бандероли" и дроны "Герань-5".

"Министерство обороны Украины совместно с Brave1 продолжают курс на "турелизацию" страны. Больше эффективных систем на вооружении – больше спасенных жизней и безопаснее небо над Украиной", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, предназначенные для защиты от российских воздушных атак.