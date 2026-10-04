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"Вспомните Антоновский мост": инженер из Национальной гвардии ответил на страшилки о разрушенных мостах в Киеве и отрезанном Левобережье

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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"Вспомните Антоновский мост": инженер из Национальной гвардии ответил на страшилки о разрушенных мостах в Киеве и отрезанном Левобережье
В сети снова распространяются опасения о возможном уничтожении мостов через Днепр. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Wikipedia

В сети снова распространяются опасения, что из-за возможного разрушения мостов через Днепр Левобережье Киева может оказаться отрезанным. В то же время такие утверждения преувеличивают реальные возможности повреждения подобных конструкций и сеют панику среди украинцев.

Об этом в Facebook сообщил военнослужащий Национальной гвардии Украины Олег Дьорфлер. Он отметил, что по первому образованию является инженером-техником и проектировал, в частности, мосты, поэтому призвал оценивать ситуацию без истерики.

Что сказал нацгвардеец

По словам Дьорфлера, в конструкциях закладывается значительный запас прочности. Он привел в пример лифты, для которых, по его словам, предусмотрен десятикратный запас прочности, и отметил, что мосты через Днепр строились еще во времена холодной войны с расчетом на возможную войну.

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"Как инженер говорю: запас там такой, что они рассчитаны выдержать даже тактическое ядерное оружие. Ракета или дрон могут повредить пролет, покрытие, опору. Но разрушить такой мост — это совсем другая задача", — написал он.

Дьорфлер также напомнил об Антоновском мосте в Херсонской области. По его словам, в 2022 году по нему месяцами наносились прицельные удары из HIMARS, однако мост продолжал стоять. Окончательно его разрушили российские оккупанты во время отступления с правого берега Херсонской области.

Отдельно военнослужащий отметил, что в Киеве есть восемь мостов через Днепр, а украинские мостовики за годы полномасштабной войны научились быстро восстанавливать поврежденные конструкции.

"Паника — это оружие"

Дьорфлер считает, что распространение сообщений о якобы неизбежном уничтожении киевских мостов может быть частью информационного воздействия.

"Им не нужно сносить мост. Им нужно, чтобы вы поверили, что его уже снесли. Чтобы испугались и начали шептать: "Может, уже как-то договориться". Вот и вся их инженерия", — подчеркнул он.

Дьорфлер призвал меньше прислушиваться к "экспертам", распространяющим подобные утверждения, и завершил свой пост словами: "Мосты стоят. И мы стоим. И будем стоять".

Напомним, в Киеве утвердили новые правила движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. В частности, на Южном мосту и Подольско-Воскресенском мосту введены временные ограничения, тогда как Северный, Дарницкий, Метро и мост Патона работают без ограничений.

Как писал OBOZ.UA, утром 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. В результате атаки были повреждены дорожное покрытие и тепломагистраль, из-за чего в Деснянском районе временно пропало горячее водоснабжение.

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