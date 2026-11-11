Ему было всего 27: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
проект Рассвет аналог СтарлинкРоссийский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозеСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемИллюстрация – евро в кошелькеУкраинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужныГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометрКакое решение принял судНа Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилосьИллюстрация — новое жилье, покупка жилья, ипотека.Украинцы больше не хотят покупать квартиры в Киеве: какие города выбирают вместо негоЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. ФотоОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. ФотоОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ему было всего 27: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,1 т.
Ему было всего 27: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Фото
Дмитрий Денисенко. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Дмитрий Денисенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и. о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

Болезненная утрата

"Домой, в родной Ирпень, на щите вернулся 27-летний матрос Дмитрий Денисенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 декабря 1998 года в Ирпене. Учился в Ирпенской школе №1 художественного профиля имени А. С. Макаренко. В 2019 году Дмитрий окончил Киевский индустриальный колледж по специальности электромеханика. Во время учебы был старостой группы, а после выпуска начал работать по специальности. Позже работал пожарным в 7-й государственной пожарно-спасательной части Киева.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
34,2 т.
Ученые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту
34,2 т.
Ученые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
4,9 т.
Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео
4,9 т.
Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
738
Для павших и живых: в столичном ботсаду Гришко семьи погибших Героев высадили деревья. Подробности и фото
738
Для павших и живых: в столичном ботсаду Гришко семьи погибших Героев высадили деревья. Подробности и фото
Ему было всего 27: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Фото

Дмитрий Денисенко. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/makeevaangela/4879

Начало полномасштабного вторжения Дмитрий встретил в оккупированной Буче. В апреле 2022 года присоединился к территориальной обороне города.

В 2025 году он женился. Позже принял военную присягу и начал службу в Военно-морских силах ВСУ на должности водителя-электрика. В 2026 году был переведен в воинскую часть А0216, где служил стрелком – помощником гранатометчика.

К сожалению, 18 октября 2026 года во время выполнения боевого задания возле села Орехуватка Донецкой области Герой погиб в результате удара вражеского дрона.

"Ему было всего 27 лет… У Дмитрия остались беременная жена, маленький сын, родители, братья и сестры. Впереди должна была быть целая жизнь: семейные праздники, детские улыбки, общие мечты и счастливые мгновения с самыми дорогими. Но война безжалостно оборвала его жизнь", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Курской области погиб военнослужащий из Бучанского района Киевской области Дмитро Черевко. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской областиИрпень
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!