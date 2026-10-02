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Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят движение по "зеленой" линии метро и в каком состоянии находится Южный мост

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read3 мин
icon 1,6 т.
Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят движение по "зеленой" линии метро и в каком состоянии находится Южный мост
Кличко рассказал подробности о заседании Совета обороны Киева. Источник: КГГА

В пятницу, 2 октября, состоялось заседание Совета обороны Киева. На нем обсуждались вопросы обеспечения функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага, работы мостов и "зеленой" линии метро.

Было принято несколько важных решений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Что известно

"Провели заседание Совета обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранителями обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага. Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Честно говорить о нынешних реалиях", – подчеркнул Кличко.

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По словам мэра, в настоящее время столица находится "в очень драматической ситуации", поскольку враг наносит удары по городу и уничтожает критически важную инфраструктуру, логистику, жилье, социальные объекты, энергетику.

Кличко добавил, что Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве. В ходе заседания были заслушаны военные, правоохранители, ГСЧС и коммунальные службы.

"Все высказали предложения по обеспечению безопасности с учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами города. Предложения Совета обороны мы передаем центральным органам власти", – уточнил мэр.

Он также добавил, что был обсужден вопрос о движении "зеленой" линии метро.

"Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", – резюмировал Кличко.

Напомним, Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 1 октября, атаковала дроном школу в Соломенском районе Киева, в результате чего здесь начался пожар, имеются разрушения. Это учебное заведение уже было повреждено в 2025 году в результате попадания баллистического снаряда.

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