На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Василий Адаменко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 14 ноября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Белоцерковская община получила еще одно печальное известие – погиб наш земляк, старший солдат Василий Адаменко (1971 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был инспектором пограничной службы – пулеметчиком отделения инспекторов пограничной заставы отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 14 ноября 2026 года, выполняя боевое задание, в районе населенного пункта Хлебороб Шосткинского района Сумской области.

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.