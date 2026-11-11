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Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
369
Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото
Сергей Кошарный. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская громада в скорби. В родной дом на щите возвращается Герой-Защитник Сергей Анатольевич Кошарный", – говорится в сообщении.

Воин родился 17 октября 1993 года в селе Яхны Фастовского района. Позже семья переехала в село Великая Офирна. Учился в Малоснитинской средней школе, после окончания которой поступил в Фастовский автодорожный техникум. В 2014 году получил специальность инженера-механика.

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Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото

Сергей Кошарный. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/fastivrada/33966

 

Срочная военная служба в 2015 году перешла в службу по контракту в ВСУ. Вернувшись со службы в 2016 году, работал в судебной охране в Киеве.

С первых дней полномасштабного вторжения присоединился к 208 батальону территориальной обороны. Проходил службу на должности временно исполняющего обязанности командира взвода разведки. В 2025 году защитнику присвоили звание старшего сержанта.

Боевой путь Сергея Кошарного проходил через Лисичанск, Северодонецк, Часов Яр, Купянск и другие горячие точки востока Украины. Он получил контузии и ранения, лечился в госпиталях и все равно возвращался в строй к побратимам. К сожалению, мужественный воин погиб 29 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Новгород-Северский в Черниговской области.

"В глубокой скорби остались отец Анатолий, братья Максим и Николай, родные, друзья и побратимы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Курщине погиб военнослужащий из Бучанского района Киевской области Дмитрий Черевко. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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