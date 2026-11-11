Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская громада в скорби. В родной дом на щите возвращается Герой-Защитник Сергей Анатольевич Кошарный", – говорится в сообщении.

Воин родился 17 октября 1993 года в селе Яхны Фастовского района. Позже семья переехала в село Великая Офирна. Учился в Малоснитинской средней школе, после окончания которой поступил в Фастовский автодорожный техникум. В 2014 году получил специальность инженера-механика.

Срочная военная служба в 2015 году перешла в службу по контракту в ВСУ. Вернувшись со службы в 2016 году, работал в судебной охране в Киеве.

С первых дней полномасштабного вторжения присоединился к 208 батальону территориальной обороны. Проходил службу на должности временно исполняющего обязанности командира взвода разведки. В 2025 году защитнику присвоили звание старшего сержанта.

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Боевой путь Сергея Кошарного проходил через Лисичанск, Северодонецк, Часов Яр, Купянск и другие горячие точки востока Украины. Он получил контузии и ранения, лечился в госпиталях и все равно возвращался в строй к побратимам. К сожалению, мужественный воин погиб 29 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Новгород-Северский в Черниговской области.

"В глубокой скорби остались отец Анатолий, братья Максим и Николай, родные, друзья и побратимы", – добавили в пресс-службе.

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