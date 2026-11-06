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Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виктор Онищук. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
2,4 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виктор Онищук. Фото
Виктор Онищук. Вечная память и слава Герою

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Забуянье Киевской области Виктор Онищук. Жизнь храброго украинца оборвалась 30 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"30 октября 2026 года, на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель села Забуянье, младший сержант Виктор Владимирович Онищук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 марта 1991 года в селе Забуянье в Макаровском районе. В 2014-2015 годах был участником АТО. В 2015 году – первый председатель Союза участников боевых действий Макаровского района.

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Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виктор Онищук. Фото

Виктор Онищук. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/vadimtokar/13115

В феврале – марте 2022 года в рядах ДФТГ участвовал в обороне Макаровщины. В декабре 2022 года он встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины, служил водителем-оператором БПЛА. Герой с честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Андрей Бобров. Сердце мужественного воина остановилось 23 октября 2026 года.

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