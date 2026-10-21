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В Киеве останавливали движение на "зеленой" ветке метро из-за падения подростка на рельсы. Подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,0 т.
В Киеве останавливали движение на "зеленой" ветке метро из-за падения подростка на рельсы. Подробности
В Киеве останавливали движение на "зеленой" ветке метро

В Киеве в среду, 21 октября, временно останавливали движение поездов метро на "зеленой" ветке. Это произошло из-за того, что на пути упала девочка-подросток.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину и обстоятельства инцидента установят правоохранители.

Что известно

"Из-за того, что на путь упала девочка-подросток, временно останавливали движение поездов метро на "зеленой" ветке. Происшествие случилось на станции "Кловская", – рассказал наш собеседник.

После того как несовершеннолетнюю достали, движение поездов восстановили. Предварительно, 15-летняя девушка не получила травм.

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Позже в пресс-службе КГГА подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что на "зеленой" линии метро восстановлено движение в обычном режиме от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

"Около 14:50 на станции "Кловская" пассажирка упала на рельсы. На станцию оперативно прибыла скорая помощь и госпитализировала пассажирку. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции", – добавили в пресс-службе.

Станции "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская" открыты для входа пассажиров.

Напомним, в Киеве в среду, 27 мая, временно останавливалось движение поездов на "синей" линии метрополитена. Это было сделано из-за того, что по туннелю ходил пассажир.

В Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве столичная подземка во время воздушной тревоги работает как укрытие – в эти моменты на платформах находится много людей. Ради их безопасности, когда опасность существует длительное время, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.

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