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В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие "расследования". Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
339
В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие "расследования". Фото
Злоумышленников задержали с поличным

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали адвокатов, которые, по информации следствия, требовали деньги у производителя дронов, чтобы "закрыть" против него фейковое расследование. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 150 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой разоблачило мошенническую схему получения денег от представителей оборонных предприятий Украины. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержали двух адвокатов, которые требовали 150 тысяч долларов США у руководителя компании, производящей беспилотные системы для украинской армии", – говорится в сообщении.

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В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Злоумышленников задержали с поличным. Источник: СБУ

Как отметили правоохранители, за эти деньги юристы обещали предпринимателю "закрыть" уголовное производство, которое якобы было начато в отношении производителя. На самом деле никакого расследования в отношении бизнесмена не проводилось, а фейковую историю о следственно-оперативных действиях злоумышленники выдумали, чтобы запугать его и выманить у него деньги.

В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Адвокаты требовали у производителя дронов $150 тыс. за закрытие "расследования". Источник: СБУ

В случае отказа платить адвокаты угрожали потерпевшему обысками и другими процессуальными мерами с перспективой получить тюремный срок. Их задержали с поличным во время передачи всей суммы. Кроме того, установлено, что до этого оба юриста обманом получили от предпринимателя еще 55 тысяч евро. В обмен на деньги фигуранты предлагали предпринимателю содействие в якобы продлении "бронирования" для работников его компании как критически важной.

В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Адвокаты требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие "расследования". Источник: НПУ

В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Адвокаты требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие "расследования". Источник: СБУ

В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Адвокаты требовали у производителя дронов $150 тыс. за закрытие "расследования". Источник: НПУ

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В Киеве задержали адвокатов, которые требовали $150 тыс. с производителя дронов за закрытие ''расследования''. Фото

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: НПУ

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области разоблачили мошеннический кол-центр, участники которого знакомились с украинцами через интернет, выдавали себя за женщин и отправляли зараженные файлы под видом фотографий, получая доступ к устройствам и банковским счетам потерпевших.

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