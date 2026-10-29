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В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
1,6 т.
В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео
Водитель маршрутки №179 в Киеве оскорблял мать погибшего Героя

В Киеве водитель маршрутки долгое время оскорблял мать погибшего полицейского, потому что она пользуется правом на льготный проезд. Сын женщины отдал жизнь, защищая Украину от захватчиков.

Об этом сообщили в социальных сетях. На инцидент уже отреагировали столичные правоохранители.

Что известно

"Мать погибшего сына, который служил в полиции особого назначения, заявляет о систематических унижениях со стороны водителя маршрутки №179. По ее словам, мужчина каждое утро, около 6:55, выезжает от метро "Политехнический институт" и превращает обычную поездку на работу в очередной скандал", – говорится в сообщении.

В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео

Водитель маршрутки №179 в Киеве оскорблял мать погибшего Героя. Источник: Соцсети

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Отмечается, что у киевлянки есть удостоверение члена семьи погибшего и она пользуется правом на льготный проезд. Однако, по ее словам, водитель маршрутки постоянно обращается к ней на "ты", насмехается над пассажирами-льготниками и обзывает их. Среди его реплик – "Первая?!", "Удостоверение? А диплом есть? Или диплом есть, а ума нет?!". Однажды, утверждает женщина, водитель даже заявил, что "Шахедов и ракет на всех хватит". Этот эпизод зафиксирован на видео.

Кроме того, по словам матери Героя, водитель отказывался останавливаться по ее просьбе на остановке "по требованию", хотя других пассажиров там высаживал.

В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео

Водитель маршрутки №179 в Киеве оскорблял мать погибшего Героя. Источник: Соцсети

Женщина также заявила о нарушении ПДД со стороны водителя маршрутки. По ее словам, мужчина ездит на высокой скорости и не обращает внимания на пешеходные переходы. На Лукьяновке он чуть не сбил военного, а 20 октября возле Областной больницы – ее коллегу. По словам заявительницы, свидетелями описанных ситуаций были четверо ее коллег, которые также пользуются этим маршрутом.

Реакция правоохранителей

На инцидент уже отреагировали в полиции Киева. Как отметили в пресс-службе, о конфликтной ситуации между пассажиркой и перевозчиком из-за пользования льготным проездом они узнали во время мониторинга социальных сетей.

Была установлена автор поста и опрошена. Женщина является матерью полицейского, погибшего на войне, и имеет соответствующее удостоверение, которое дает его владельцу возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Несмотря на это, по словам киевлянки, мужчина каждый раз выражал свое недовольство и всячески оскорблял ее.

В Киеве водитель маршрутки систематически оскорблял мать погибшего Героя: полиция отреагировала. Подробности и видео

На инцидент уже отреагировали столичные правоохранители. Источник: Полиция Киева

"По данным правоохранителей, указанный водитель систематически нарушает правила дорожного движения, в частности превышает установленные ограничения скорости, покидает место ДТП, нарушает правила пользования ремнями безопасности, а также управляет маршрутным такси с техническими неисправностями", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам чего действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка. Кроме того, будет инициирована дополнительная проверка законности осуществления перевозок соответствующим перевозчиком, в частности соблюдения лицензионных условий и других требований законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева на Майдане Независимости мужчина высмеял Народный мемориал. Он смеялся, снимая себя на телефон, и требовал убрать флаги, установленные в память о погибших защитниках Украины.

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