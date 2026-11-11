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В Киеве "сотрудники СБУ" запугали пенсионера связями с РФ и забрали у него все деньги. Фото и подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,6 т.
В Киеве "сотрудники СБУ" запугали пенсионера связями с РФ и забрали у него все деньги. Фото и подробности
Подозреваемый является участником мошеннической схемы

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, является участником мошеннической схемы. Злоумышленники запугали пенсионера "связью с врагом" и забрали у него все деньги для так называемой "проверки".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Что известно

Правоохранители установили, что 84-летнему киевлянину позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Собеседник заверил пенсионера, что купленные им через интернет лекарства якобы происходят из страны-агрессора, а потому мужчина может попасть под подозрение в сотрудничестве с врагом.

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"Под предлогом проверки происхождения средств аферист убедил мужчину передать наличные, заверив, что это поможет избежать обыска в его квартире. Чтобы получить деньги, собеседник пообещал отправить к дому потерпевшего доверенное лицо. С ним мужчина должен был встретиться у подъезда, назвать заранее оговоренный код-пароль и отдать деньги, которые ему якобы позже вернут", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве ''сотрудники СБУ'' запугали пенсионера связями с РФ и забрали у него все деньги. Фото и подробности

Мошенники запугали пенсионера связями с РФ и забрали у него все деньги. Источник: Полиция Киева

В полиции добавили, что позже к пенсионеру пришел 22-летний киевлянин, который выполнял роль курьера. После того как пожилой мужчина передал ему конверт со всеми своими сбережениями – 1 тыс. долларов – молодого человека задержали.

Злоумышленник должен был перевести деньги на указанный сообщниками криптокошелек, а за свои услуги получить 300 долларов. Деньги изъяли – их вернули законному владельцу. Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве мошенничеству, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

В Киеве ''сотрудники СБУ'' запугали пенсионера связями с РФ и забрали у него все деньги. Фото и подробности

Подозреваемый является участником мошеннической схемы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили фиктивный пункт обмена валют.

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