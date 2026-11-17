В Киеве частично восстановили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Проезд организовали по крайней правой полосе на обоих проездах сооружения в обоих направлениях. При этом движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта остается полностью запрещенным.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, частичное восстановление движения стало возможным после обследования конструкций моста и получения рекомендаций специалистов ГП "Национальный институт развития инфраструктуры".

Как организовали движение по Северному мосту

Сейчас общественный и специальный транспорт может проезжать по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях.

Для этого полосы движения сместили ближе к тротуарной части. В частности, демонтировали барьерное ограждение и частично использовали пространство тротуара.

Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра, одновременно учитывая имеющиеся повреждения конструкций моста.

Какие ограничения продолжают действовать

Несмотря на частичное восстановление движения, проезд по Северному мосту остается ограниченным. Движение по сооружению для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта полностью запрещено.

Ограничения будут действовать с учетом технического состояния моста и рекомендаций специалистов по безопасной эксплуатации поврежденных конструкций.

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Что известно о дальнейшем обследовании моста

В дальнейшем специалисты проведут детальное инструментальное обследование поврежденных конструкций Северного моста.

Его цель – уточнить, как повреждения повлияли на несущую способность сооружения, определить необходимые противоаварийные меры и подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ.

По результатам обследования должны определить дальнейшие шаги по восстановлению моста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 17 ноября, частично восстановили движение по Южному мосту. Транспорт может ехать с левого на правый берег, но с ограничением по весу.

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