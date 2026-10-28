В Киеве подросток во время ракетной атаки угнал авто и попал в ДТП: хотел похвастаться. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, во время российской ракетной атаки угнал автомобиль. После этого 16-летний нарушитель попал на нем в ДТП и скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Несовершеннолетнему грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, в ночь ракетной атаки, около полуночи, к ним с сообщением об исчезновении автомобиля марки "ВАЗ" обратился местный военнослужащий – житель Святошинского района Киева. Мужчина сообщил, что машина исчезла со стоянки на проспекте Академика Палладина, пока он находился в укрытии во время ракетной атаки.

Оперативники разыскали угнанный автомобиль на одной из улиц района. Как выяснилось, транспортное средство попало в ДТП. Вскоре установили личность причастного к преступлению – им оказался 16-летний школьник.

"По данным следствия, во время воздушной тревоги парень направлялся в укрытие, когда заметил припаркованный ВАЗ. Он повредил блок зажигания, завел двигатель и поехал кататься по городу, рассчитывая произвести впечатление на товарищей. Однако во время поездки несовершеннолетний столкнулся с другим припаркованным автомобилем и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

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По факту незаконного завладения автомобилем (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а подростку сообщили о подозрении.

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