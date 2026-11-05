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В Киеве "кассирша" фиктивного обменника пыталась сбежать с $30 тыс. клиента. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
2,1 т.
В Киеве "кассирша" фиктивного обменника пыталась сбежать с $30 тыс. клиента. Подробности и фото
Злоумышленницу задержали с поличным

В Киеве правоохранители разоблачили фиктивный пункт обмена валют. "Сотрудницу" заведения задержали при попытке убежать с 30 тыс. долларов, полученных от клиента.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По данным правоохранителей, в Соломенском районе Киева было установлено, что в арендованном помещении функционировал фиктивный пункт обмена валют, в котором мошенники намеревались присваивать деньги клиентов под видом проведения обменных операций.

Отмечается, что реклама выгодного курса размещалась на дверях заведения и в мессенджерах, а прием осуществлялся по предварительной записи по телефону с уточнением суммы обмена. Чтобы раскрыть вероятную мошенническую схему, полицейские устроили засаду.

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В Киеве ''кассирша'' фиктивного обменника пыталась сбежать с $30 тыс. клиента. Подробности и фото

В Киеве разоблачили фиктивный пункт обмена валют. Источник: Полиция Киева

"В частности, когда в обменник пришел мужчина и передал 30 тысяч долларов для обмена на гривны, правоохранители задокументировали, как "кассирша" вместе с ними пытается убежать через другой выход. Злоумышленницу задержали на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В Киеве ''кассирша'' фиктивного обменника пыталась сбежать с $30 тыс. клиента. Подробности и фото

"Сотрудница" фиктивного обменника пыталась убежать с $30 тыс. клиента. Источник: Полиция Киева

Задержанной оказалась 24-летняя жительница Запорожской области, которая приехала в Киев на заработки. По факту оконченного покушения на мошенничество (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а злоумышленнице сообщили о подозрении.

Также полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступной афере.

В Киеве ''кассирша'' фиктивного обменника пыталась сбежать с $30 тыс. клиента. Подробности и фото

Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали адвокатов, которые, по информации следствия, вымогали деньги у производителя дронов, чтобы "закрыть" против него фейковое расследование. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 150 тысяч долларов США.

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