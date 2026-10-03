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В Киеве из-за атаки РФ перекрыли движение по Северному мосту: как курсирует общественный транспорт

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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В Киеве из-за атаки РФ перекрыли движение по Северному мосту: как курсирует общественный транспорт
В Киеве из-за атаки РФ перекрыли движение по Северному мосту

В Киеве утром в субботу, 3 октября, после вражеской атаки было перекрыто движение по Северному мосту. Из-за этого автобусы курсируют с отставанием от расписания, а троллейбусы – задерживаются.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам.

Что известно

Так, в 6:57 мэр сообщил о попадании российского дрона в Северный мост. Впоследствии он проинформировал о перекрытии движения по путепроводу.

"На Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса. Движение по мосту с левого на правый берег в настоящее время перекрыто", – говорится в сообщении.

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Позже в пресс-службе КГГА заявили, что из-за перекрытия движения по Северному мосту задерживается движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47. Автобусы №№ 21, 73, 101, 114 курсируют с отклонением от графика.

Напомним, Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный дом, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 октября, из-за российских атак было ограничено движение по мостам через реку Днепр. В результате образовались многочисленные пробки.

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