В субботу, 22 ноября, на территории Киево-Печерской лавры возник конфликт между проукраинскими активистами и верующими Украинской православной церкви (УПЦ), который перерос в физическое противостояние. Причиной стал спор вокруг храма Сергия Радонежского, обустроенного в бывшей водонапорной башне.

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Об этом сообщило Еспресо.TV, опубликовав фото и видео с места происшествия. По информации издания, активисты требуют проверить законность переоборудования исторической водонапорной башни для проведения богослужений и изменить посвящение храма, названного в честь российского церковного деятеля Сергия Радонежского.

Во время акции они наклеили на стену сооружения изображение князя Федора Острожского, которого также почитают как святого. Таким образом участники предложили альтернативное посвящение церкви в рамках деколонизации исторического комплекса Киево-Печерской лавры.

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Позже спор между активистами и верующими УПЦ перерос в физическое противостояние. По информации Еспресо.TV, травмы получил как минимум один активист. Верующие заблокировали вход в церковь и продолжили петь на церковнославянском языке.

На место вызвали полицию и скорую помощь. Туда прибыли восемь полицейских автомобилей и карета скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

Главные истории дня

В полиции Киева сообщили, что причиной спора стали разногласия между гражданами по поводу использования и религиозной принадлежности одного из культовых сооружений на территории исторического комплекса. Правоохранители прекратили конфликт и не допустили его дальнейшего обострения.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) выявила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью. Вывод сделали по результатам исследования, которое началось 24 июня 2026 года.

В ДЕСС установили, что монастырь функционирует как часть УПЦ и входит в Киевскую митрополию этой церкви. Украинское законодательство признает последнюю связанной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.