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Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
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Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве
Прогноз погоды в Киеве на 5-8 октября. Источник: Getty Images

До конца недели в Киеве сохранится стабильная, прохладная осенняя погода с дневной температурой от +3 до +6 градусов и ночными снижениями до +1, а в воскресенье даже до нуля. Небо почти все время будет затянуто облаками, местами будет дождить.

Об этом сообщил погодный сайт Sinoptik. По прогнозам синоптиков, резкого похолодания пока не ожидается.

До конца недели погода останется пасмурной, однако без существенных затяжных дождей или снега.

Так, в четверг, 5 ноябряа, в Киеве весь день небо будет затянуто облаками, однако без осадков. Днем столбики термометров покажут +2...+6, ночью +1...+3.

Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве

Погода в Киеве 5 ноября. Источник: sinoptik.ua

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В пятницу, 6 ноября, облачная погода продержится до самого вечера. С самого утра начнется мелкий дождь, но ближе к вечеру он прекратится. Температура воздуха ночью даже поднимется до +6, днем ожидается +5, а вечером опустится до +3.

Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве

Погода в Киеве 6 ноября. Источник: sinoptik.ua

Субботнее утро 7 ноября в Киеве ожидается ясным, но безоблачным небо будет недолго – днем и вечером оно скроется за облаками. Без осадков.

В течение почти всех суток температура будет держаться на отметке +1, только днем она немного поднимется до +3.

Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве

Погода в Киеве 7 ноября. Источник: sinoptik.ua

В воскресенье, 8 ноября, с самого утра небо в Киеве затянется облаками, которые не рассеются до конца дня. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до нуля и такой же останется утром. Днем ожидается +3...+4.

Температура опустится до нуля: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца недели в Киеве

Погода в Киеве 8 ноября. Источник: sinoptik.ua

Как сообщал OBOZ.UA, октябрь 2026 года в Киеве был одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила +11,8 °C, что на 3,2 °C выше климатической нормы.

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