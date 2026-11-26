В Киеве неизвестные привезли в ветеринарную клинику двух новорожденных львят, оставив их без предупреждения волонтерам Wild Animals Rescue Center. Малышам было всего несколько дней от роду, они были в плохом состоянии и нуждались в ветеринарной помощи. Теперь львята находятся под опекой центра.

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О необычном случае сообщили представители Wild Animals Rescue Center на своей странице в Facebook. В центре рассказали, что даже не знали о появлении новых подопечных, пока им не позвонила ветеринар Инна Васильковская с вопросом, когда заберут львят.

Неожиданная находка

В центре отметили, что уже привыкли к ситуациям, когда в клинику Инны Васильковской привозят диких животных, о которых волонтеры ничего не знают. Обычно это больные ежи, белки и другие маленькие животные, которых оставляют от имени организации.

Однако двое львят стали для команды совершенно неожиданным случаем. Как выяснилось, малышей привезли в клинику еще за два дня до звонка ветеринарного врача.

По словам представителей центра, они не знали, кто именно доставил львят, при каких обстоятельствах это произошло и чем кормили животных до этого.

Состояние малышей

На вид львятам было всего несколько дней от роду. Когда они попали в клинику, их состояние было очень плохим. В частности, у малышей был сильный запор.

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Инна Васильковская оказала животным необходимую ветеринарную помощь. В Wild Animals Rescue Center поблагодарили ветеринарного врача за спасение львят.

После этого волонтеры забрали малышей в свой центр, где они теперь находятся под постоянной опекой.

Представители организации подчеркнули, что никогда не отказываются принимать животных, нуждающихся в спасении. В то же время они попросили заранее сообщать о новых подопечных, поскольку команде нужно подготовиться, оценить свои возможности и рассчитать необходимые ресурсы.

Главные истории дня

Особенно сложного ухода требуют такие маленькие животные, которых необходимо практически круглосуточно кормить и следить за их состоянием.

В центре также сообщили, что впереди львят ждут постоянный уход и расходы на кормление. Все это будет происходить на фоне сложной финансовой ситуации организации.

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