Печальная весть: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Егорова. Фото

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

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"В Ворзеле попрощаемся с Защитником Андреем Егоровым, который погиб на войне", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения Герой стремился встать на защиту Украины, однако тогда его отговаривала жена. В июне 2024 года он добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

К сожалению, в октябре 2024 года Андрей погиб в результате артиллерийского обстрела неподалеку от Селидово Покровского района. Долгое время считался пропавшим без вести, и только сейчас его удалось идентифицировать по ДНК.

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"У Героя остались жена и сын, которого он воспитывал как родного. Андрей был добрым и искренним человеком, в гражданской жизни увлекался бильярдом", – добавил Федорук.

Прощание и отпевание состоится 13 ноября в 11:00 на Аллее Героев кладбища в Ворзеле (ул. Семениевская).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжын Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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