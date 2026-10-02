Россия полностью разрушила дата-центр dline.ua в Киеве: данные клиентов перенесены на резервные площадки

Российские захватчики продолжают наносить удары по интернет-предприятиям Украины. В частности, в ночь с воскресенья на понедельник (с 27 на 28 сентября. – Ред.) россияне разрушили расположенный в Киеве на улице Предславинской дата-центр Dream Line ( dline.ua). Однако предприятие продолжает работать, все сервисы и данные клиентов на данный момент перенесены на резервные площадки.

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Конечно, в работе сервисов DreamLine наблюдаются перебои, но "люди живы, и это самое главное". Об этом компания-владелец дата-центра сообщила в комментарии OBOZ.UA.

Что произошло

"В результате российского удара в ночь с 27 на 28 сентября дата-центр dline.ua на улице Предславинской был разрушен. Уже 1 октября все сервисы и данные клиентов перенесены на резервные площадки.Все сотрудники живы, и это самое главное", – рассказали нам в ДЦ.

DreamLine – компания, предоставляющая услуги дата-центра, корпоративного интернета, защиты от DDoS-атак и размещения серверов. Предприятие работает с 2008 года.

Именно DreamLine два года назад открыла первый в Украине дата-центр, использующий технологию естественного охлаждения воздухом – фрикулинг.

Что предшествовало

Напомним, что конгрессно-выставочный центр "Парковый", в здании которого также работал дата-центр, подвергся атакам по крайней мере 23 и 29 сентября 2026 года.

Проблема не ограничивается только указанными объектами. Во время осенних атак повреждениям подвергалась и другая цифровая и телекоммуникационная инфраструктура столицы. В частности, сообщалось о последствиях атак для дата-центров MiroHost, Cosmonova и Data Group, а также инфраструктуры провайдеров "Павутина" и UTELS.

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У части жителей Киева это вызывало перебои с доступом к интернету.

На фоне российских атак на дата-центры и другие объекты цифровой инфраструктуры правительство приняло решение дополнительно усилить защиту государственных информационных систем. Из резервного фонда государственного бюджета на эти нужды было направлено 518,3 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо исходить из наихудшего возможного сценария. В то же время государство использует комбинированные и гибкие подходы, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей.

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