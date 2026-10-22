Повреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на ''Эпицентр'' и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видео

Россия не прекращает свои террористические атаки на Киев. В ночь на 22 октября в Оболонском районе были повреждены строительный супермаркет "Эпицентр" и магазин JYSK.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, в ночь на четверг, 22 октября, страна-агрессор Россия нанесла очередной удар по Киеву с помощью баллистики и дронов-камикадзе. В Оболонском районе, недалеко от станции метро Почайна, в результате атаки был поврежден строительный супермаркет "Эпицентр".

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В здании частично разрушены стены и конструкции с третьего по первый этаж, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники "Епіцентру" – уже начали убирать обломки и мусор.

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Также в результате атаки серьезно повреждено здание магазина JYSK, который находится рядом с местом прилета. Здесь возник пожар, уничтоживший часть товара.

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Что предшествовало

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву, которые продолжались всю ночь. Столица подверглась ударам вражеских баллистических ракет, есть погибший, пострадавшие и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничили работу "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.